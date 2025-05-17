حقق النادي الأهلي الفوز مساء اليوم السبت بنتيجة 2-1 أمام البنك الأهلي في الدوري.

والتقى الأهلي مع البنك الأهلي مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل ياو أنور في الدقيقة 45+1، وفي الدقيقة 90+6 سجل وسام أبو علي هدف الفوز بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة 55 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع.