يواصل مسرح بيت ثقافة قرية بولاق بمركز الخارجة في الوادى الجديد، العرض المسرحى "دم السواقى" لفرقة بيت ثقافة بولاق المسرحية، ضمن فعاليات عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعى.

وقالت إبتسام عبدالمريد، مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، إن مسرح بيت ثقافة بولاق يشهد حشدا جماهيريا في العرض المسرحى دم السواقي، حيث تدور أحداث المسرحية حول أشهر حكايات العشق في التراث الشعبي المصري عن طريق تسليط الضوء على قسوة القدر والمجتمع على العشاق والذين يفرق بينهم لأسباب مختلفة، من خلال القصة الرئيسية للحبيبين "نور" و"صبح" واللذان يفترقا ولا تسمح الحياة بالتقائهما كالقصص الشعبية الموروثة مثل شفيقة ومتولي وحسن ونعيمة، وهل الحب حقا جريمة نحاول التنصل منها ونعتبر العاشق مجنون أم أن المال والسلطة هما من يتحكموا في المشاعر والأحاسيس والحب يصبح مجرد تهمة.

وأضافت أن عرض دم السواقى تأليف بكرى عبد الحميد، أشعار بسام السيد عبد المنجى، وألحان حسام حسنى، وإخراج محمد سعد.

وأشارت عبدالمريد إلى أن فرقة قصر ثقافة موط المسرحية بمركز الداخلة، قدمت العرض المسرحي "القرد كثيف الشعر"، ضمن فعاليات عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، بمشاركة فرقة قصر ثقافة موط المسرحية.

وفي سياق متصل، أعلنت عبدالمريد، استمرار تدريبات مشروع ابدأ حلمك لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية، حيث شهد مسرح سينما هيبس التدريبات المسرحية، وتدريبات الآداء الحركى، بينما شهد مسرح قصر ثقافة موط التدريبات الغنائية المختلفة.