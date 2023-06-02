روسيا: قوات أحمد الشيشانية الخاصة تشن هجوما في شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن مجموعة "أحمد" من القوات الخاصة الشيشانية شنت هجوما بالقرب من بلدة مارينكا بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وتُعد قوات جمهورية الشيشان الروسية من القوات الرئيسية المحركة للأحداث في الهجوم الروسي على أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة التي يرأسها يفجيني بريجوجن، بحسب وكالة "رويترز".

وقال أبتي علاء الدينوف قائد مجموعة "أحمد"، أمس الخميس، إن قواته يجري نقلها إلى "منطقة أخرى" استعدادا لهجوم مضاد، ولم يفصح عن مكان القوات أو عن المنطقة التي ستنقل إليها.

وعلى النقيض لبريجوجن، الذي انتقد مرارا القيادة العسكرية الروسية، فإن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف امتنع مؤخرا عن ترديد انتقادات إلى وزارة الدفاع الروسية.

كان قديروف قد دعا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى إعلان الأحكام العرفية في روسيا في أعقاب الهجوم بالطائرات بدون طيار "الدرونز" على موسكو.

ونتيجة للحادث، تعرضت 3 منازل في العاصمة لأضرار طفيفة، سيتم العمل على ترميمها في أقرب وقت ممكن، بحسب قناة "روسيا اليوم".