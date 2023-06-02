قائد قوات فاجنر الروسية: 99% من القوات انسحبت من باخموت

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قال قائد قوة المرتزقة الروسية (فاجنر)، يفجيني بريجوزين، إن جميع مقاتليه تقريبا انسحبوا من مدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا التي تم الاستيلاء عليها.

وأوضح بريجوزين مساء اليوم الجمعة إن 99% من الوحدات غادرت المدينة.

وتابع: "تم تسليم جميع المواقع الى وزارة الدفاع (الروسية) بالنظام المناسب".

وقال بريجوزين، الذي أعلن الانسحاب في أوائل يونيو، إنه تم توضيح كل شيء.

وقال قائد "فاجنر"إن قواته ستنسحب من خط المواجهة لكنها ستبقى متمركزة في منطقة دونيتسك بشرقى أوكرانيا.

وأكد بريجوزين أنه لم يعد هناك المزيد من "الاستفزازات" من جانب القوات المسلحة الأوكرانية.