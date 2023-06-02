دول بريكس تجدد دعمها للحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا

جدد وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، دعمهم للتسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا والتنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب.

وأكد الوزراء -في بيان مشترك أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة- موقف دولهم الداعم والثابت من الوضع في أوكرانيا وما حولها، مشيدين بمقترحات الوساطة التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن الوزراء دعوا أيضا إلى التنفيذ الكامل والفعال لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، مشددين على أهمية وصول الحبوب والأسمدة للمحتاجين.

وتتواصل اليوم في جمهورية جنوب إفريقيا، أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" والذي بدأ أعماله أمس، وتضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.