حماس: لم نتسلم أي مبادرة جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، إنّ الحركة لم تتسلم حتى الآن أي مبادرة جديدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الحركة تسلمت من مصر وقطر قبل أسبوعين، عرضًا كانت حماس قد أعلنت موافقتها عليه.

وأشار إلى أن الحركة لا تزال عند التزامها بالموافقة على هذا العرض الذي قُدِّم لها.

وأكّد أن الحركة طالعت بنودا عن المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وسائل الإعلام، موضحا أن حماس تريد أن تتسلم مقترحا رسميا.

ونوه بأنه من خلال خبرة ثمانية أشهر من التفاوض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته التي وصفها بالفاشية، فهو يبحث عن أي مبرر لإفشال التوصل لاتفاق.

ونبّه بأنه قد يكون هناك تغيير بسيط بين العرض الذي وافقت عليه حماس وبين المقترح الذي أعلنه بايدن، بما لا يؤدي إلى تحقيق الهدف الأساسي وهو الوقف التام والشامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال.

ولفت إلى أنه إذا تحقّق هذان الشرطان فإن حماس ستذهب إلى التوقيع على الاتفاق، لا سيما أن الحركة معنية منذ اليوم الأول بوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وإغاثة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

ومساء الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تُقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى.