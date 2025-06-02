السعودية تستقبل الدفعة الثانية للحجاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين

استقبلت السعودية اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين من غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "استقبلت الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من فلسطين وعددهم (500) حاج وحاجة من غزة ليبلغ عددهم حتى الآن (1000) حاج من الذين صدرت التوجيهات باستضافتهم ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لأداء فريضة الحج لعام 1446".

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 2443 حاجا وحاجة من 100 دولة من مختلف دول العالم الذين بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة بمكة المكرمة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ.

ويعد برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين واحدا من أهم المبادرات الدينية والإنسانية التي تقدمها السعودية، وقد انطلق لأول مرة عام 1417هـ (1996)، واستضاف منذ ذلك الحين عشرات الآلاف من الحجاج من مختلف دول العالم الإسلامي، تأكيدا على الدور الريادي للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين ورعايتها المستمرة لضيوف الرحمن.