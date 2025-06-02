خبير أمريكي: ترامب يريد إنهاء النزاع الأوكراني في 2025 لكن كييف تعارض ذلك

اعتبر الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في وضع حد للنزاع الأوكراني في العام الحالي، لكن كييف غير مهتمة بذلك.



جاء ذلك في حديث أدلى به ساكس الذي يشغل منصب مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا (نيويورك)، لوكالة "تاس".

وقال: "من الممكن تحقيق تسوية هذا العام. بل ويجب تحقيق تسوية هذا العام. بشكل عام، أعتقد أن ترامب مهتم بحدوث ذلك. لكن من الواضح تماما أن الحكومة الأوكرانية غير مهتمة بذلك".

وفي تصريحات سابقة أعرب ساكس عن اعتقاده بأنه توجد لدى أوكرانيا فرصة لتصبح فضاء اقتصاديا متناميا بثبات إذا ما تمت تسوية النزاع وحل السلام في المنطقة.

واعتبر ساكس أيضا أن دونالد ترامب يسعى جاهدا رغم كل الصعوبات لتحسين العلاقات مع روسيا.