ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويُصدّر أكثر من 48 ألف طن بضائع عامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 28 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن إجمالي حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 48,663 طنًا، شملت: 6,253 طن يوريا، 2,144 طن علف بنجر، 18,084 طن كلينكر، 1,024 طن أسمنت معبأ، 3,174 طن كولينا، 4,320 طن مولاس، 3,000 طن جبس، 1,000 طن حديد تسليح، و9,665 طن بضائع متنوعة.

أما حركة الوارد فقد سجلت 42,023 طنًا، تضمنت: 3,585 طن قمح، 11,200 طن ذرة، 10,920 طن حديد، 16,153 طن خردة، و165 طن خشب زان.

وبلغت حركة الحاويات الصادرة 690 حاوية مكافئة، بينما سجلت حركة الحاويات الترانزيت 1,868 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بمخزون القمح، بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 51,639 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح لدى القطاع الخاص 21,767 طنًا، وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا من الميناء 6,898 شاحنة.

غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO)، والواصل بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد أن أفرغت 31 حاوية (مملوءة وفارغة)، و31 رأس وديل تريلا، و63 تريلا مملوءة وفارغة، بإجمالي وزن بضائع وارد 1,202 طن، كما قامت بتحميل 1 أتوبيس، و28 حاوية، و56 تريلا مملوءة ببضائع تصدير شملت خضروات، فواكه، ضفائر، مفاتيح ليد سيارات، أقمشة، ومنسوجات، بوزن إجمالي بلغ 1,470 طنًا، متجهة إلى دول: إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، سلوفاكيا، المجر، إسبانيا، والدنمارك.

ميناء دمياط يُعد من أهم الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، ويتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من مدخل قناة السويس، مما يجعله محورًا حيويًا لحركة التجارة الإقليمية والدولية. يضم الميناء تجهيزات حديثة ومناطق لوجستية متكاملة، ويستقبل بشكل يومي سفنًا متنوعة تنقل الحاويات والبضائع العامة والمواد الخام، كما يشهد نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادرات والواردات، مما يعزز من دوره كمرفق اقتصادي محوري في دعم التجارة البحرية لمصر.