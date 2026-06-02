بولونيا يعلن التعاقد مع دومينيكو تيديسكو حتى 2028

أعلن نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع دومينيكو تيديسكو لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وستكون هذه هي المرة الأولى لتيديسكو التي يعمل فيها في إيطاليا، البلد التي ولد بها.

وذكر النادي أن تيديسكو وقع على عقد يمتد حتى عام 2028 ويتضمن خيار التمديد لموسم آخر.

وانفصل الفريق الفائز بكأس إيطاليا 2025 عن فينشينزو إيتاليانو الأسبوع الماضي بعدما أنهى الدوري الإيطالي خارج المراكز الثمانية المؤهلة للعب في أوروبا.

وكان تيديسكو، الذي ولد في إيطاليا ونشأ في ألمانيا، يتولى تدريب فريق فناربخشة التركي، حيث اضطر للرحيل في أبريل الماضي.

وكان تيديسكو درب في السابق المنتخب البلجيكي، وفرق شالكه ولايبزج في ألمانيا وسبارتاك موسكو.