استعدادات مكثفة بمدارس كفرالشيخ لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرصًا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أن المديرية انتهت من مراجعة جميع التجهيزات الخاصة باللجان الامتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتى سوف تنطلق يوم الخميس الموافق 4 يونيو، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مشكلات قد تطرأ أثناء انعقاد اللجان، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط الكامل.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز مقار اللجان وتوفير الأثاث اللازم وصيانة المرافق والخدمات الأساسية، مع التأكد من جاهزية الإضاءة ووسائل التهوية داخل اللجان، حفاظًا على راحة الطلاب خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تستخدم في الإخلال بنظام الامتحانات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية من خلال التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وتجهيز فرق طبية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وتسعى مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ إلى ضمان انتظام أعمال الامتحانات وخروجها بصورة منظمة تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.