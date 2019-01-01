تحرير 66 محضرا تموينيا مخالفا بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من تحرير 66 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية؛ تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تصريحات، إن الحملات أسفرت عن تحرير 50 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 17 محضرا لنقص الوزن، و3 محاضر لعدم وجود ميزان، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر للتوقف عن التشغيل، ومحضر عدم توافر شهادة صحية، و21 محضرا آخر متنوعا.

وتابع: بالإضافة إلى 16 محضرا في مجال الأسواق، منها: محضر عدم وجود ترخيص، و9 محاضر لعدم حيازة شهادة صحية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر آخر.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.