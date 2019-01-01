اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020.

وقال المتحدث إن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/2019 اظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%.

ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُتوقع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف 93%، وتحقيق المستهدف من الفائض الأولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.