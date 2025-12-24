روت فيروز أحمد، ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر، تفاصيل عملية شفط الدهون التي خضعت لها والدتها، وتسببت في دخولها لغيبوبة استمرت سنة كاملة قبل وفاتها.

وقالت "أحمد" خلال لقاء عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، اليوم الأربعاء، إنها كانت في السنة الأولى بالجامعة عندما قررت والدتها إجراء العملية، دون أن تخبرها أو تخبر أحدًا، موضحة أن الشخص الوحيد الذي أخبرته هو صديقتها الفنانة هناء الشوربجي.

وتابعت أنها كانت تعلم برغبة والدتها في إجراء العملية، لكنها كانت تؤكد لها دائمًا أنها لا تحتاج لذلك، نظرًا لاهتمامها بنفسها ومظهرها، إلا أن والدتها خضعت للعملية، وكانت تتوقع أن تمر العملية بسلام كما حدث سابقًا في العملية السابقة لها.

واستكملت أن الأسرة فوجئت في اليوم التالي بدخول والدتها في غيبوبة، لتبدأ بعدها مرحلة صعبة استمرت سنة كاملة دون أي تواصل، قائلة: "كنت كل يوم على أمل إنها تقوم".

وأكدت أن تلك الواقعة غيّرت مجرى حياة الأسرة بالكامل، مردفة أن ما حدث قدر ولم يكن أحد يتوقعه، لافتة إلى أن والدتها كانت تحرص على فعل الخير دون أن تخبر أحدًا، حيث كانت تساعد الكثير من الناس، وتوزع المساعدات ليس فقط في شهر رمضان، وكانت تكتب جمل لنفسها مثل: "اعمل خير وارميه في ميزان حسناتك".