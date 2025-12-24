أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد «سفاح التجمع»

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد «سفاح التجمع»، بنشر بوستر العمل، وذلك بعد يومين من تقبله عزاء والدته الفنانة سمية الألفي، بمسجد عمر مكرم.

ونشر أحمد الفيشاوي، صورته ببوستر فيلم «سفاح التجمع»، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، معلقا: «قريباً سفاح التجمع».

وكان عدد من نجوم الفن حرصوا على مشاطرة الفنان أحمد الفيشاوي حزنه، بعزاء والدته الفنانة سمية الألفي، والذي أقيم مساء الاثنين الماضي، بمسجد عمر مكرم.

وحضر لتقديم واجب العزاء أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمود حميدة، وشيرين، ومحمد محمود، وأميرة العايدي، ونهال عنبر، وأحمد السعدني، وأحمد خالد صالح، ومصطفى عباس، وسلوى محمد علي، وسلوى عثمان، ومنة شلبي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والموسيقار عمرو سليم.

واستقبل عمر الفيشاوي، شقيقه الفنان أحمد، استقبالا حارا، في عزاء والدتهما الفنانة سمية الألفي، بعد عودته من السفر، حيث منعه تواجده بأمريكا من حضور جنازة والدته الراحلة.

وشُيعت جنازة الفنانة سمية الألفي، عقب صلاة عصر يوم السبت الماضي، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ورحلت الفنانة سمية الألفي عن عالمنا، صباح السبت الماضي، في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد مسيرة فنية تركت خلالها بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية.

وظهرت الفنانة سمية الألفي في الفترة الأخيرة داخل كواليس فيلم السفاح؛ لتدعم ابنها أحمد الفيشاوي الذي يقدم بطولة الفيلم ومن المقرر عرضه في السينمات قريبا، ووقتها تم التقاط صور لها بجوار المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب وهي تتابع تصوير مشاهد ابنها في أحداث الفيلم، حيث كان هذا الظهور هو الأخير للنجمة الكبيرة قبل أن ترحل عن عالمنا.

وقالت سمية الألفي، عقب زيارتها لوكيشن تصوير الفيلم، إن الفيلم يحمل رؤية إخراجية مختلفة، والجمهور سيفاجأ بالشخصية التي يقدمها أحمد الفيشاوي، حيث وصفت الشخصية التي يلعبها في الفيلم بـ"الجريئة"، حيث عبرت عن فخرها بنجلها عقب مشاهدة الفيلم، وأنه "رفع رأسها هي ووالده الراحل فاروق الفيشاوي".