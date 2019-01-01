احتجاجات في إسرائيل على مقتل شاب من أصول إثيوبية من جانب شرطي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت أنحاء متفرقة من إسرائيل، اليوم الثلاثاء، احتجاجات على مقتل شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية بنيران شرطي يوم الأحد الماضي.

وتسببت الاحتجاجات التي اندلعت عقب دفن الشاب في حدوث اختناقات مرورية في جميع أنحاء إسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقام المحتجون باضرام النار في إطارات السيارات وسد الطرق ورشق الشرطة بالحجارة وأشياء اخرى.

وقالت الشرطة أنه وقعت مصادمات بين عناصرها والمحتجين .

وأضافت الشرطة أن 47 من عناصرها قد أصيبوا وتم القبض على 60 من المحتجين.

ولم تذكر الشرطة عدد المصابين من المحتجين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلى إن الشرطي الذي تسبب في قتل الشاب من أصول إثيوبية قيد الاقامة الجبرية ويجري التحقيق معه.