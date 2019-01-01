أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة، اليوم الثلاثاء، إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب الاحتقان الذي تسببت به حادثة جيل لبنان أول أمس الأحد.

وقال الحريري، في مؤتمر صحافي عقده يعد ظهر اليوم الثلاثاء إن "جلسة مجلس الوزراء لن تنعقد اليوم، وتأجيل الجلسة ليس سلبيا بل إيجابيا".

ونفى الحريري أن يكون وزراء "تكتل لبنان القوي" الذي يتزعمه وزير الخارجية جيران باسيل، قد عطلوا نصاب جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن "نصاب جلسة مجلس الوزراء حصل ولكن هناك مشكلة في البلد فقررننا إعطاء أنفسنا 48 ساعة لتنفيس الإحتقان، وقررت تأجيل الجلسة حتى يتنفس الإحتقان ويأخذ القضاء مجراه".

وتحدّث الحريري عن توقيفات حصلت ليل أمس، بحق المتسببين بالحادثة، مشيراً إلى أن " القضاء سيأخذ كل الخطوات لمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجريمة وما يهمنا أن يكون القضاء حاسماً في محاكمة الذين ارتكبوا الجريمة".

ورداً على سؤال حول إمكانية إحالة ملف الحادثة إلى المجلس العدلي قال الحريري إن "الخلاف ليس على مجلس عدلي أو غيره، ما يهمنا هو النتيجة ومن ارتكب هذه الجريمة، وهناك تجاوب كبير من قبل كل الفرقاء ".

وشدد على أن "الأمن خط أحمر بالنسبة لنا" ، مشيرا إلى أن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان منفتحان على الحلول ولا أحد يريد مشكلة في البلد".

وقال الحريري إنه مساء اليوم أو غداً سوف يتم الإعلان عن موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء.

ولقى شخصان حتفهما أول أمس في إطلاق نار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في منطقة قبرشون بمحافظة جبل لبنان غربي البلاد.

جاء ذلك خلال محاولة موكب الغريب المرور بين بلدتي قبر شمول والبساتين، خلال الاحتجاجات من جانب انصار الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني ، الذي يتزعمه وليد جنبلاط ، المنتقد للحكومة السورية على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" " وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حليف زعيم الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان، حليف حزب الله ، حيث حصل احتكاك تبعه إطلاق نار.