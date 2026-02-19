بيل جيتس يلغي مشاركته في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند

ألغى بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، ظهوره في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند، وذلك بعد الكشف الأخير في قضية المتحرش الجنسي جيفري إبستين.

وقالت مؤسسة جيتس في الهند في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الخميس: "بعد دراسة متأنية، ولضمان أن يظل التركيز منصبًا على الأولويات الرئيسية لقمة الذكاء الاصطناعي، لن يلقي السيد جيتس كلمته الرئيسية" في الاجتماع.

ولم تقدم المؤسسة في البداية أسبابًا محددة عندما سألتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وسيمثل المؤسسة في القمة أنكور فورا، رئيس مكاتبها في أفريقيا والهند.

وتتضمن الوثائق التي نشرتها مؤخرًا وزارة العدل الأمريكية بشأن قضية إبستين مسودة بريد إلكتروني يعود تاريخها إلى عام 2013 كانت مخزنة في حساب إبستين ويبدو أنها موجهة إلى جيتس.

تبحث المسودة التوترات بين جيتس وزوجته آنذاك، بالإضافة إلى علاقات تجارية فاشلة.

وتحتوي أيضًا على مزاعم لا أساس لها ذات طبيعة شخصية، من بين ذلك إشارة إلى طلب جيتس من إبستين حذف رسائل بريد إلكتروني تتعلق بمرض محتمل ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وتفاصيل حميمة.

ولا يوجد دليل يدعم ذلك. مجرد ذكر أو إدراج في ملفات إبستين ليس مؤشرًا على ارتكاب مخالفة.

ورفض جيتس هذه المزاعم في مقابلة مع قناة 9 نيوز الإخبارية الأسترالية.

ووصف لقاءه بإبستين بأنه خطأ.

وأوضح جيتس: "قلت ذلك عدة مرات، لكنني سأقوله مرة أخرى: كنت أحمقًا لقضاء الوقت معه. أنا واحد من بين العديد من الأشخاص الذين يندمون على معرفته على الإطلاق".

ويبحث ممثلو الحكومة والشركات بالإضافة إلى خبراء من جميع أنحاء العالم التأثير الواقعي للذكاء الاصطناعي في قمة في نيودلهي التي ستستمر حتى يوم غد الجمعة.