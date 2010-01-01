دول أوروبية تدعم قطاع التعليم الفلسطيني بمبلغ 22 مليون يورو

وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية دعم مالي من دول أوروبية لقطاع التعليم الفلسطيني بقيمة 22 مليون يورو.

وجرى توقيع الاتفاقية مع مركز التنسيق لشركاء التمويل المشترك في قطاع التعليم الفلسطيني لدعم المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك (JFA III) الممول أوروبيا.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعن المانحين ممثل ايرلندا لدى فلسطين جوناثان كونلون، وممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هايكنين، ونائب ممثلية النرويج لدى فلسطين أوني رامبول، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في فلسطين جوناس بلوم.

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الذي حضر مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة رام الله، كل من فنلندا وايرلندا والنرويج وألمانيا على تمويلهم المشترك لدعم قطاع التعليم الفلسطيني ليصبح مجموع هذا التمويل منذ عام 2010 حوالي 150 مليون يورو.

وقال اشتية: "يأتي هذا التمويل في الوقت المناسب في ظل اشتداد الأزمة المالية التي نواجهها، من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية في التعليم، لأن التعليم بالنسبة لنا هو استراتيجية بقاء".

بدوره، قال ممثل ايرلندا إن هذا الدعم يستهدف تحسين جودة التعليم الفلسطيني من منطلق حق الإنسان في التعليم، والتماشي مع خطط التنمية المستدامة.

وأكد على دعم حل الدولتين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتطلع الى المزيد من التعاون المشترك في هذا الإطار.

وتندرج الاتفاقية الموقعة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك (JFA III) بهدف مواصلة دعم وتطوير وإصلاح قطاع التعليم في فلسطين، بما يتماشى مع أجندة السياسة الوطنية 2017- 2022، ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم مع التركيز على التعليم العام.

وبرنامج التمويل المشترك هو آلية تمويل تم إنشاؤها في عام 2010، لتوفير مصدر للتمويل لدعم ميزانية التنمية في وزارة التعليم الفلسطينية.