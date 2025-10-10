سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات

- وزارة الخارجية: "قانون قيصر تم فرضه على النظام السابق نتيجة لجرائمه إلا أن استمراره بعد زوال النظام يخلف آثارا إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري"



اعتبرت سوريا، الجمعة، إلغاء مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون قيصر" خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقالت عبر بيان لوزارة خارجيتها: "نرحب بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ(قانون قيصر)".

وأوضحت أن "قانون قيصر تم فرضه على النظام السابق نتيجة لجرائمه، إلا أن استمراره بعد زوال النظام يخلّف آثارا إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري، ويؤثر سلبا على حياة المدنيين في مختلف القطاعات".

كما أعربت عن تقديرها لهذا التوجه الأمريكي الذي وصفته بـ"المسؤول"، متوجهة بالشكر للأوساط التشريعية في الولايات المتحدة، التي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة.

وأكدت أن "هذا القرار يشكل خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون أن مجلس الشيوخ صوت لصالح إلغاء "قانون قيصر" المتضمن عقوبات على سوريا وشخصيات من نظام بشار الأسد المخلوع.

وشكر ويلسون، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مجلس الشيوخ على إقراره إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني "NDAA".