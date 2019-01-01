فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر الفضائيات المصرية، اليوم الاثنين.

وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات والأحداث، والتي كان أبرزها، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، ووفاة الفنان عزت أبو عوف.

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي

هنأ الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أهالي محافظة بور سعيد ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار ten»، الذي يعرض على فضائية «ten»، إن المنظومة كانت حلم يراود كل المصريين لكنه أصبح حقيقة بفضل الإرادة القوية للقيادة السياسية التي وضعت الملف على قمة أولوياتها.

وأضاف أن هناك فرقًا جوهريًا بين النظام الصحي الحالي والمنظومة الجديدة التي طبقت تجريبيًا اليوم في بور سعيد، موضحًا أنها تضمن جودة الخدمة وإتاحتها وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية والتدخلات الجراحية وتعطي الحق للمواطن في اختيار مقدم الخدمة ما يعزز التنافسية ما بين القطاعين الخاص والعام.

وأشار إلى تحمل الدولة التكاليف الخاصة بعلاج غير القادرين ما يحقق مبدأ التكافل والمساواة والحرية والكرامة للمواطن المصري الذي سيحظى بخدمات ذات جودة عالية في ظل المنظومة الجديدة، داعيًا أهالي بور سعيد للتوجه إلى الوحدات ومراكز الرعاية الأولية لإجراء الفحص الطبي الشامل مجانًا وفتح ملف لطبيب الأسرة وهي الخطوة الأولى حتى يتمتع المواطن بخدمة التأمين بشكلها الجديد.

ومن جانبه، هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، الأهالي ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تمس كل مواطن مصري، اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، إن المحافظة استيقظت اليوم على إنجاز عظيم كان حلمًا منذ 50 عامًا لكنه تحقق على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجه بالشكر والتقدير لكل مؤسسات الدولة، التي ساهمت في إعداد منظومة التأمين الصحي الجديدة التي تم تصميمها وسط حالة من الحب والانسجام والتكامل لتقديم خدمة صحية مميزة للشعب المصري، ومنها وزارات المالية والاتصالات والإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وعلق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، قائلًا إن بورسعيد لديها خصائص معينة من شأنها الإسهام في إنجاح هذه المنظومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»: «محافظة صغيرة من ناحية العدد، ولديها نوع من التنظيم»، لافتًا إلى أنه تم طرح منظومة الخبز في البداية في المحافظة.

وتابع: «متفائلون بتشغيل منظومة التأمين في بورسعيد، وستمثل باكورة تطبيق المنظومة في كل أنحاء الجمهورية، وسنستفيد من الدروس التي ستظهر خلال تشغيل المنظومة في بورسعيد».

وعقب كذلك: «بنتعامل لأول مرة مع منظومة ميكنة جديدة، ملفات المرضى أصبحت ملفات إلكترونية، في أي مستشفى تكتب اسم المريض يظهر تاريخه المرضي، ودي حاجة عمرنا ما شفناها في مصر، ومش موجودة غير في أوروبا والدول المتقدمة، وده واحد من أهم إنجازات المنظومة».

وفاة عزت أبو عوف

نعى المطرب محمد فؤاد، الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

وقدم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، خالص تعازيه للشعب المصري في وفاة أنيق السينما المصرية الذي وصفه بقوله: «أخويا الكبير».

وأجهش في البكاء خلال حديثه عن الراحل: «لم يكن مجرد رجل موسيقي بالنسبة لي بل كان أخًا كبيرًا أحبته كل عائلتي»، مسترسلًا: «ها أنا فقدت أحد أشقائي أول العام وفقدت أبو عوف الآن».

وأشاد بالأخلاق الحميدة التي تمتع بها الراحل وشقيقاته الأربع، قائلًا: «ما أجمل أن يكون هكذا الإنسان! عمري ما شوفته زعل حد، أحب الفن ودخل المجال وخرج منه بصفحة ناصعة البياض».

ومن جانبها، نعت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، الفنان عزت أبو عوف، الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض دام لقرابة شهر ونصف.

وقالت خلال فقرة «قاضي الغرام»، ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الاثنين، إن عشرة طويلة جمعتها بالراحل خلت من أي مشكلات أو ألفاظ غير جيدة.

وأضافت الجداوي متأثرة، أن الراحل كان راقيًا ومهذبًا، مسترسلة: «كان من نبلاء الفن وسيرته جميلة زيه».

ونعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان عزت أبو عوف، الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض دام لقرابة شهر ونصف، قائلًا: «الناس الكويسة هي اللي بتمشي».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الراحل كان فنانًا عظيمًا جمعت بينهما عشرة استمرت 13 عامًا كانا يلتقيان خلالها بشكل شبه يومي.

وتابع: «عزت أبو عوف من الفئة التي يطلق عليها "ولاد ناس"، متربي وأخلاق»، مستطردًا أن الراحل كان يتمتع بذوق راقي في كل شيء بداية من طريقة المشي والروائح التي يستخدم والسيارات التي يقتني إلى تعامله مع الآخرين ولاسيما مع المرأة.

وواصل أن الراحل كان رقيقًا؛ حينما توفت زوجته «فاطيما» في 2012، كُسر قلبه، معقبًا: «كان يحبها حبًا غير طبيعيًا، لم نفهم بعدها ما سبب مرضه، لكن يبدو أن الناس الذين تربوا جيدًا هم فقط من يجيدوا الشعور بالآخر».