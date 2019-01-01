الحوثيون: نفذنا 36 عملية بطائرات مسيرة خلال شهرين

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت 36 عملية بطائرات مسيرة خلال الشهرين الماضيين استهدفت منشآت سعودية .

وأفاد المتحدث العسكري للحوثيين يحي سريع في مؤتمر صحفي بصنعاء، بأن إجمالي عمليات سلاح الجو المسير التابع لهم، بلغ خلال الشهرين الماضيين 36 عملية منها 15 عملية بالاشتراك مع المدفعية.

وأضاف أن القوة الصاروخية للجماعة كان لها حضور خلال الشهرين الماضيين بخمس عمليات استخدمت فيها الصواريخ الباليستية.

ولفت سريع إلى أن 21 عملية لسلاح الجو المسير استهدفت منشآت عسكرية سعودية تستخدم لأغراض عسكرية، فيما تم تنفيذ عشر عمليات جوية على مطار أبها و7 عمليات على مطار جيزان و3 عمليات على مطار نجران وعملية على قاعدة خميس مشيط جنوبي المملكة.

أوضح أن هذه العمليات مستمرة في استهداف المنشآت "المعادية" المستخدمة لأغراض عسكرية.

وتابع" لن يتوقف استهدافنا لتلك المنشآت إلا بتوقف العدوان"، مشيرا إلى أن "العمليات قد تتوسع لتشمل أهدافاً أخرى مشروعة وضمن نطاقات جغرافية أوسع".

وذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة للحوثيين بصدد دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من عمليات الردع والرد المشروع.

جاء حديث الناطق العسكري الحوثي بعد ساعات من تنفيذ جماعته هجوما بطائرة مسيرة على مطار أبها السعودي ما أدى إلى جرح تسعة مدنيين.

وخلال الفترة القليلة الماضية، كثفت جماعة الحوثي من ضرباتها الجوية والصاروخية على عدة مطارات ومنشآت سعودية، أدت بعضها لسقوط ضحايا مدنيين.