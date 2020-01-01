تحرير 31 محضرًا وإعدام 142 كيلو أغذية فاسدة بجنوب سيناء

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم ، حملة صحية لمراقبة المطاعم والكافيهات ومحلات الخضار، للوقوف على مدى التزامهم بالاشتراطات والاجراءات الوقائية بمدينة الطور، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين.

وجرى خلال الحملة المرور على 18 منشأة غذائية، أسفرت عن اعدام 142 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الأدمي، و تحرير 31 محضرًا جنحة صحية.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أن الحملات مستمرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات والكافيهات والمطاعم ومحلات الخضار، لمتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، والتشديد على الاجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" .