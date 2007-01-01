 حبس طالب متهم بنشر أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية - بوابة الشروق
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حبس طالب متهم بنشر أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
كتب - عصام عامر:
نشر في: الخميس 2 يوليه 2020 - 11:34 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 11:34 م

قررت، نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية، برئاسة أحمد طارق السباعي، وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد فتحي، اليوم الخميس، حبس طالب يدعي "م.س.ج"، 4 أيام، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر وترويج أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، من خلال إنشاء وإدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت ما قام الطالب بنشره على "فيس بوك"، وبتحديد محل سكنه الكائن في منطقة العامرية، غربي المحافظة، وبتقنين الإجراءات، ومداهمة منزله تم إلقاء القبض عليه، والتحفظ على هاتفه المحمول، وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به "لاب توب".

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأحالته للنيابة، حيث تباشر التحقيق.

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