ترامب يعلن دعمه لإطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يؤيد إطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد، في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد الخروج من دائرة الركود الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب- في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس نتورك التلفزيونية- إنه يريد التأكد من أن فوائد إجراءات التحفيز ستشجع على العودة إلى الأعمال، مشيرا إلى أن تمديد فترة صرف إعانة البطالة دفع العمال إلى البقاء في منازلهم.

وأضاف ترامب "يجب أن تتم العملية بطريقة مناسبة... نحن ندرس الأمر وأنا متأكد من توصلنا إلى اتفاق" بشأن حزمة التحفيز الجديدة.

كانت إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي قد تعثرت في بعض الولايات، نتيجة اضطرار كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس إلى التراجع عن فتح الاقتصاد بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. كما علقت ولاية نيويورك فتح المزيد من المجالات.

وتشير البيانات إلى أن هناك خوف في العديد من المناطق الأمريكية من الإصابة بالمرض، وهو ما انعكس على عاداتهم الاستهلاكية. ويمكن أن يؤثر ذلك على عودة المزيد من العمال إلى أعمالهم.

وقال ترامب إنه سيلتقي مع ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لمناقشة تفاصيل خطة التحفيز الجديدة. ويمكن أن تتضمن الخطة المزيد من المساعدات النقدية المباشرة للمواطنين.

كانت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي قد مررت حزمة تحفيز جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار ، وهو ما رفضه الجمهوريون، الذين قالوا إنها خطة مكلفة للغاية، وتتضمن بنودا تقديمة غير مرتبطة بجائحة كورونا.

من ناحيته، قال ترامب إن خطته ستضمن توجيه أموال للمستهلكين أكثر مما تقدمه خطة الديمقراطيين.