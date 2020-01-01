الخارجية الأمريكية: سنضغط على مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن «الولايات المتحدة الأمريكية ستنظر في كل خيار تملكه؛ من أجل الضغط على مجلس الأمن بغية تمديد حظر السلاح على إيران»، مشيرة إلى أن صلاحية حظر الأسلحة ستنتهي في أكتوبر.

وأضافت خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن إيران متورطة ويقع اللوم عليها في تنفيذ الهجمات على المنطقة، موضحة أن تقرير الأمم المتحدة بشأن لجنة مراقبة القرار (2231) يظهر عكس ما تدعيه إيران.

ولفتت إلى أن «الهجمات على المنشآت النفطية السعودية كانت متطورة، فضلًا عن أن الطائرات المسيرة التي استخدمت لا يوجد منها إلا القليل في المنطقة لتنفيذ عملية بهذا الحجم».

وذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعتبر إيران خطرًا جسيمًا على المنطقة وأوروبا وبقية الأماكن حول العالم.

جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، يشير إلى أنه يجب أن ينتهي حظر الأسلحة عن إيران في موعد لا يتجاوز 5 سنوات بعد اعتماد الاتفاق النووي.