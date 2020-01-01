صابر الرباعي ينفي شائعة وفاته في حادث مروري

نشر المطرب التونسي "صابر الرباعي" فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "إنستجرام وتويتر"، للرد على الشائعات المثارة حوله الساعات الماضية حول وفاته إثر حادث مروري، وقال صابر في الفيديو "فوحيت بإشاعة مغرضة وسخيفة جداً إني تعرضت لحادث مروري لا سمح الله وسببلي ما تسبب به، ولكني أحب أن أبلغكم إني موجود بين أهلي وأحبابي بتونس وعائلتي، فلا تسمعوا الإشاعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها وانا موجود الحمد لله".

وفي سياق آخر يجهز صابر الرباعي مفاجأة لجمهوره وهي طرح الفيديو الكليب لأغنية "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن أغاني ألبوم"صابر 2019" الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.