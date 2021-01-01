 ارتفاع أسعار الجملة في منطقة اليورو خلال مايو الماضي - بوابة الشروق
الجمعة 2 يوليه 2021 2:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع أسعار الجملة في منطقة اليورو خلال مايو الماضي

بروكسل 2 تموز/يوليو(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 2:34 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 2:34 م
أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو خلال مايو الماضي بوتيرة أسرع من الشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الجملة في القطاع الصناعي بنسبة 6ر9% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 6ر7% خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 5ر9%.

ومع استبعاد أسعار الطاقة، سجلت أسعار الجملة في منطقة اليورو ارتفاعا بنسبة 9ر4% سنويا خلال مايو الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 6ر3% خلال أبريل الماضي.

وارتفعت أسعار  الطاقة في منطقة اليورو في شهر مايو الماضي بنسبة 1ر25% سنويا، وأسعار السلع الوسيطة  بنسبة 2ر9% وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 8ر1%. وأسعار الجملة للسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2% وغير المعمرة بنسبة 9ر1%.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار الجملة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، خلال مايو الماضي بنسبة 3ر1% مقابل 9ر0% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها خلال مايو الماضي بنسبة 2ر1% شهريا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك