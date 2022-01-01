عمرو أديب عن ردود الأفعال على مقتل شيماء جمال: أسبوع الهبد

وصف الإعلامي عمرو أديب، الأسبوع المنصرم بأنه "أسبوع الهبد"، وذلك في تعليقه على ردود الأفعال التي أثيرت عن مقتل الإعلامية شيماء جمال.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أول ما القضية طلعت قالوا مختفية ومحدش هيلاقيها .. بعدها بيومين أجهزة الأمن توصلت إلى أنها مقتولة في فيلا قرب البدرشين.. قالك اتقتلت وعمرنا ما هنعرف مين اللي قتلها".

وأضاف: "بعد كده طلعت أخبار إن زوجها قتلها قالك آه ده قاضي عمره ما هيتقبض عليه.. وقالك هربوه للخارج.. قاتقبض على القاضي في السويس".

وتابع: "بعدها طلع له شريك وساعد في القتل والنيابة قالت إن هذا الرجل قيد التحقيق باعتباره شريك في الجريمة، قالك أيوه الراجل ده جايبينه علشان ياخد حكم مخفف فالنيابة طلعت بيان إنه قتلها عمد".

وعقب أديب على ذلك: "كمية هبد مش طبيعية.. مفيش دولة بيحصل فيها كده غير مصر".

وتمكنت الأجهزة الأمنية، الخميس، من تحديد مكان اختباء قاضي مجلس الدولة (أ.ح) المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.