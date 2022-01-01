بسنت حميدة تتأهل إلى نهائي منافسات 200 متر عدو بدورة ألعاب البحر المتوسط

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تأهلت بسنت حميدة بطلة مصر فى ألعاب القوى لنهائي منافسات سباق 200 متر عدو .. وذلك ضمن مشاركتها في دورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها التاسعة عشر المقامة حاليا بمدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الماضي حتي 6 يوليو الجاري.

وجاء تأهل بسنت للنهائي عقب تصدرها وحصولها علي المركز الأول كأفضل رقم بين المتأهلات بزمن 22:89 ثانية.

ومن المقرر ان تشارك بسنت فى نهائيات سباق الـ 200 متر عدو غدا الأحد.

وكانت العداءة بسنت حميده قد توجت بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 100 بدورة ألعاب البحر المتوسط،وفازت بسنت بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 100 متر بعد تحقيقها زمن قدره 11.10 ثانية.

وكانت البطلة المصرية قد صعدت إلى الدور النهائي بعد تحقيقها المركز الأول في التصفيات بزمن قدره 11.23 ثانية.

وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى في دورة ألعاب البحر المتوسط 12 لاعبًا ولاعبة وهم: إيهاب عبدالرحمن وماجد محسن ومصطفى الجمل وعلاء العشري ومصطفى عمرو ومحمد مجدي ويوسف بدوي ومحمد طلعت وبسنت حميده واسراء عويس وروان أيمن ولينه عمرو.