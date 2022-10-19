سوريا والعراق يؤكدان أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والسفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح، اليوم الأحد، أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء.

جاء ذلك خلال استقبال «السوداني» لسفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق، اليوم الأحد، وذلك بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان، إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن «اللقاء شهد تأكيد أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز الروابط المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتحقق مصالح شعبيهما في الازدهار والتنمية».