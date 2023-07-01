ليلة خامسة من أعمال الشغب في فرنسا واعتقال أكثر من 420 شخصا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدت ليلة خامسة من أعمال الشغب التي اندلعت بسبب وحشية الشرطة في مدن فرنسية، إلى اعتقال 427 شخصا على الأقل الليلة الماضية.

وكانت باريس ومرسيليا وليون، من بين المدن الأكثر تضررا من أعمال الشغب والنهب والتدمير للممتلكات.

غير أن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان ذكر اليوم الأحد أن ليلة السبت، كانت أكثر هدوءا، بسبب "الإجراءات الحازمة" لضباط إنفاذ القانون.

وذكرت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن أنه تم نشر 45 ألف من رجال الشرطة وقوات الدرك ورجال الإطفاء، بمختلف أنحاء فرنسا.

وكتبت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "في مواجهة العنف، يظهرون شجاعة نموذجية".

وذكرت وزارة الداخلية أمس السبت أنه تم اعتقال 1311 شخصا وأصيب 79 رجل شرطة.

واندلعت أعمال الشغب في المدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا، منذ مقتل شاب يبلغ من العمر /17 عاما/، برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قبل عدة أيام.