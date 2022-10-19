طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء يشكون: الفيزياء صعبة والتاريخ طويل

اشتكى طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء القسم "العلمي" من صعوبة أسئلة امتحانات مادة "الفيزياء".



فيما اشتكى طلاب القسم الأدبي من طول أسئلة مادة "التاريخ"، وقال طلاب القسم العلمي بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، إن أسئلة امتحانات مادة "الفيزياء" في مجمله صعبة، وتحتاج إلى وقت طويل.



وقال الطالب أحمد عطية، إن أسئلة مادة "الفيزياء" تحتاج إلى تركيز عالٍ ووقت إضافي حتى يتاح التأكد من الإجابات ومراجعتها.



فيما قالت الطالبة يمنى إبراهيم ، إن أسئلة امتحانات الفيزياء جاءت في مجملها صعبة وطويلة، وتحتاج إلى تركيز ووقت إضافي.



كما أعربت طالبات القسم الأدبي، عن سعادتهن بسهولة مادة التاريخ، مؤكدات أن الأسئلة جميعها جاءت في مستوى كل الطلاب، ولكنها كانت تحتاج إلى وقت أطول نظرا لكثرة عدد الأسئلة، حيث قالت الطالبة تسنيم أيمن، إن أسئلة امتحان مادة التاريخ في مجملها سهلة، وجميعها من المقرر، ولكنها كانت تحتاج إلى وقت أطول حتى يتسنى لنا مراجعة الإجابات.



وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، أنه لم يجرِ رصد أي مخالفات ، أو حالات غش داخل اللجان، كما لم تتلق الغرفة أي شكاوى بشأن الامتحانات.



وأدى اليوم الأحد، 1199 طالبًا وطالبة بجنوب سيناء، الامتحانات في مادة "الفيزياء" بالشعبة العلمية، ومادة "التاريخ" بالشعبة الأدبية، على مدار 3 ساعات لكل منهما بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، داخل 8 لجان بمدن "طور سيناء، شرم الشيخ، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر ، دهب، ونويبع"، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.



ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء المقبل في مادة الرياضات التطبيقية " الاستتيكا"، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو المقبل.