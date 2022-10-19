ملك بريطانيا يستقبل بايدن في قلعة وندسور في 10 يوليو

قال متحدث باسم قصر بكنجهام، اليوم الأحد، إن الملك تشارلز سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قلعة وندسور في العاشر من يوليو.

وأضاف المتحدث أنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب عن الاجتماع الذي سيعقد في أحد أماكن إقامة الملك تشارلز خارج لندن، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال البيت الأبيض، الأحد، إن بايدن سيتوجه إلى أوروبا هذا الشهر لحضور اجتماعات في بريطانيا وليتوانيا وفنلندا. كما سيلتقي في لندن برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وحضر بايدن جنازة الملكة إليزابيث العام الماضي وانضم إلى تشارلز وقادة آخرين في حفل استقبال مسائي قبل حضور مراسم الجنازة.