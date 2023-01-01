الأمن الباكستاني يقتل 3 إرهابيين شمال غربي البلاد

قتلت قوات الأمن الباكستانية، 3 أشخاص قالت إنهم إرهابيون في عملية استخباراتية في المنطقة العامة لكولاتشي بمدينة ديرا إسماعيل خان شمال غربي البلاد.

وفقا لبيان صادر عن العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية اليوم الأحد، "تم العثور على أسلحة وذخائر مع الإرهابيين اللذين قُتلوا في تبادل مكثف لإطلاق النار خلال العملية"، وفقا لقناة "جيو نيوز".

وأضاف الجناح الإعلامي للجيش أن "الإرهابيين القتلى ظلوا متورطين في أنشطة إرهابية مختلفة ضد قوات الأمن والشرطة والمدنيين الأبرياء".

وقال البيان إن المهاجمين المسلحين كانوا مطلوبين للغاية لقيامهم بمداهمة نقطة تفتيش للشرطة في كولاتشي في 11 أبريل 2022، ما أسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة الشجعان.

ولم يحدد البيان هوية المسلحين أو الجماعة التي ينتمون إليها، غير أن حركة طالبان باكستان، التي تحمل نفس اسم نظيرتها الأفغانية، لكنها حركة مختلفة، تشن هجمات ضد قوات الأمن وقتلت حوالي 80 ألف شخص خلال عقود من أعمال العنف.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال مسئولون إن ما لا يقل عن 3 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب جندي من القوات شبه النظامية في هجوم إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد يوم من قيام مهاجمين مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على مركز للشرطة في عاصمة الإقليم كويتا. وقد أصيب رجل شرطة في الهجوم.

ويتعرض إقليم بلوشستان، الذي يعد أكبر إقليم في باكستان يتاخم أفغانستان وإيران، لهجمات بصورة دورية من جانب المسلحين الإسلاميين والجماعات الطائفية والانفصاليين القوميين.