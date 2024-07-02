ميدو: على منتخب مصر الأولمبي الابتعاد عن لاعبي الأهلي وبيراميدز

طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعدم استدعاء لاعبين فوق السن لأولمبياد باريس 2024 من الأهلي أو بيراميدز.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي وبيراميدز يتنافسان على بطولة الدوري، ومن رأيي أنه يجب ابتعاد منتخب مصر الأولمبي عنهما".

وأضاف: "من الأفضل أن ينضم أحمد سيد زيزو وعمرو مرموش للمنتخب الأولمبي.. مرموش قال إنه يوافق على المشاركة في الأولمبياد، وناديه آينتراخت فرانفكورت الألماني قد يوافق على انضمامه كي يكون تسويقًا ماليًا للاعب".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي يريد مدافع ورأس حربة ولاعب خط وسط، وهو حاول ضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي، ولكن هذا الأمر لم ينجح".