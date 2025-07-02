العراق يدرس خيارات استكمال بناء القوات العسكرية

أفاد متحدث عسكري عراقي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة العراقية تدرس مقترحات لاستكمال بناء القوات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية عبر منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة ومواصلة العمل في ميادين الجهد الاستخباري والأمن السيبراني.

وقال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان صحفي إن" رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اليوم الإجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني لإجراء مراجعة شاملة لمجريات العدوان الصهيوني على إيران وتداعياته على البلاد".

واضاف "أن الجهات الأمنية والعسكرية قدمت تحليلاً دقيقاً لمجريات الأحداث وأوراق عمل تنطوي على مقترحات تتضمن مواصلة استكمال بناء القوات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية عبر منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة، ومواصلة العمل في ميادين الجهد الاستخباري والأمن السيبراني" .

وقال تم "استعراض الجهود الدبلوماسية التي بذلها العراق أيام العدوان لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار، وتقديم إيجاز عن آليات مواجهة الأزمات قدمها المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتجارة وقيادة عمليات بغداد".

وأوضح أن تم استعراض "الأوضاع في المنطقة، والتعامل مع جميع النتائج المتوقعة، ووضع المعالجات الفورية لمحاولات استغلال أي ظرف، والوقوف بحزم أمام كل محاولة لإثارة النعرات الطائفية أو خطاب الكراهية والترويج لها على مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها".