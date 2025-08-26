ريبييرو: الشناوي قائد صاحب شخصية قوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على عودة محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق، للمشاركة في المباريات بعد غيابه عن الجولتين السابقتين.

وتعادل الأهلي أمام مستضيفه غزل المحلة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على ملعب ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال خوسيه ريبييرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لا يمكن تقييم اللاعبين بشكل فردي والأسبوع الماضي كان صعبًا للغاية على محمد الشناوي قائد الفريق بسبب وفاة والده».

وأضاف: «ولكن محمد الشناوي قائد صاحب شخصية قوية وقد ظهر متماسكًا ويحظى بثقة كبيرة وقد سبق وأن قدم الكثير من المستويات المميزة».

وأتم: «تركيزنا كبير للغاية في الفترة المقبلة، ويتم العمل بشكل مستمر على تحسين الأداء والنتائج بشكل عام».