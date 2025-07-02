الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح الأربعاء، على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن بزشكيان، أبلغ منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي في رسالة رسمية، بقانون «إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لتنفيذه.

هذا القانون، الذي يستند إلى المبدأين 123 و85 من الدستور، والذي أقره مجلس صيانة الدستور بعد إقراره في جلسة علنية للبرلمان الإيراني يوم الأربعاء الماضي، ينص على وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى توفر الظروف المناسبة.

وبموجب هذا القانون، تُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار إجراءات الضمانات الإضافية، ما لم يكن ذلك في إطار اتفاقيات صريحة للبرلمان.

وتقول إيران إنها صادقت على القانون بعد إصدار المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي، تقرير يتناقض تمامًا مع الواقع بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومهد بذلك لشن العدوان الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران.