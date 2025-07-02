سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية مركبة في حي الشجاعية: تفجير حقل ألغام وهروب هستيري لجنود الاحتلال

قال قائد ميداني في سرايا القدس، إن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نفذ صباح اليوم الأربعاء، عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلًا لآليات الاحتلال الإسرائيلية في مربع الهدى شرق حي الشجاعية بغزة.

وأوضح في تصريحات نقلتها «سرايا القدس»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن «العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الإسرائيلية المتوغلة، ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري».

وأضاف: «استهدف مقاتلونا البواسل القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلاه قذيفة (TBG) المضادة للتحصينات».

واستطرد: «باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح، بفضل الله تعالى وقوته».

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر عبرية، عن مقتل جندي، وإصابة آخرين، بتفجير دبابة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن جنديًا قتل وأصيب 4 آخرين، بعضهم بجروح خطرة بتفجير دبابة في القطاع.

بدورها، أفادت مصادر ميدانية لـ«صفا» بوقوع حدث أمني لقوات الاحتلال شرقي مدينة غزة.

وعلى مدار الأسبوع الجاري، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تركز أغلبها في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا برج جرافة عسكرية بقذيفة الياسين 105، مما أدى لاشتعال النيران فيها بمنطقة بني سهيلا شرق خان يونس، كما قالت إنها قصفت حشودا من جنود الاحتلال في منطقة معن جنوب المدينة بقذائف هاون.

من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس بعبوة برميلية زرعت مسبقا، كما أعلنت أنها قصفت السبت، بقذائف هاون تجمعات جنود وآليات إسرائيلية توغلت في محيط شارع 5 شمال خان يونس.

ودأبت حركات المقاومة في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات العسكرية للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

كما نصبت كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.