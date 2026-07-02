طلاب ثانوية عامة قبل بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا: نأمل أن تكون الأسئلة في مستوى الجميع

توافد طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، إلى مقار اللجان استعدادًا لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات.

ورصدت "الشروق" أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي، اصطفاف الطلاب قبل فتح أبواب اللجان، حيث خضعوا لعمليات تفتيش دقيقة باستخدام العصا الإلكترونية، للتأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات أو أي أجهزة إلكترونية أو أدوات محظور دخولها إلى اللجان، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

كما شهد محيط المدرسة تواجد ملحوظ لأولياء الأمور الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم حتى بوابات المدرسة، قبل أن يغادروا المكان مع بدء دخول الطلاب، وسط دعوات بالتوفيق والنجاح في الامتحانات.

وقال الطالب محمد أشرف، بالشعبة العلمية، إنه يشعر بقدر من الثقة بعد المراجعات النهائية، معربا عن أمله في أن تأتي أسئلة الكيمياء مباشرة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب، مضيفا: "نفسنا الامتحان يكون واضح ومن المنهج، واللي ذاكر يقدر يجيب حقه".

فيما قالت الطالبة ملك أحمد، بالشعبة الأدبية، إنها تتمنى أن يكون امتحان الجغرافيا خاليًا من الأسئلة المعقدة، موضحة أن المادة تحتاج إلى تركيز كبير، لكنها تأمل أن تكون الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف الطالب يوسف سامح، من الشعبة العلمية، أن أكثر ما يشغل الطلاب هو وجود وقت كافي للإجابة والمراجعة، مؤكدا أن الجميع ينتظر امتحان عادلا يعكس مستوى التحصيل الحقيقي طوال العام الدراسي.

ومن جانبها، أكدت الطالبة جنى محمود، بالشعبة الأدبية، أن حالة القلق طبيعية قبل دخول اللجان، إلا أنها تتمنى أن تكون الجغرافيا مطمئنة، وأن تمنح الامتحانات الطلاب فرصة لتحقيق الدرجات التي يسعون إليها.