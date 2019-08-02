رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة تتعهد لإيطاليا بتخفيف الأعباء في الهجرة

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين، لإيطاليا بتخفيف الأعباء عنها فيما يتعلق بقضية الهجرة.

وقالت السياسية الألمانية خلال لقائها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة في روما: "أقترح ميثاقا جديدا للهجرة... وبداية جديدة في هذه القضية".

وذكرت فون دير لاين أن هناك ضرورة لانتهاج "نوع جديد من توزيع الأعباء" فيما يتعلق بتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن إيطاليا وإسبانيا واليونان أكثر عرضة للمشكلة بسبب موقعها الجغرافي، وقالت: "نحن بحاجة إلى إجراءات فعالة وإنسانية في الوقت نفسه... نعلم أن الهجرة لن تزول، فهي إرث العالم المتعولم".

وفي الوقت نفسه، أشارت فون دير لاين إلى أن التضامن ليس طريقا في اتجاه واحد، بل يتعين أن يكون في الاتجاهين، وقالت: "عندما نتعاون سنتوصل إلى حل".

ولم تتحدث فون دير لاين عن ملامح الاستراتيجية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك دولا في الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وبولندا، ترفض إلزام نفسها باستقبال طالبي لجوء.

وترفض الحكومة الإيطالية الشعبوية، وبخاصة وزير الداخلية ماتيو سالفيني، السماح لسفن إنقاذ مهاجرين بالرسو في موانئ إيطالية، ما يؤدي إلى تقطع السبل بسفن إنقاذ، مثلما هو الحال حاليا مع سفينة "آلان كردي" الألمانية وسفينة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية.

ومن جانبه، أكد كونتي اهتمامه حاليا بالنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية في خلاف مستمر مع الاتحاد منذ فترة طويلة بسبب الديون المرتفعة.

يذكر أن فون دير لاين زارت مؤخرا باريس ووارسو وزغرب. ومن المقرر أن تتولى مهام منصبها في الأول من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.