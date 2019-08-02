كوريا الشمالية تطلق مقذوفات قصيرة المدى في اتجاه البحر الشرقي

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أجرت كوريا الشمالية اختبارا صاروخيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وقالت الهيئة إن بيونج يانج أطلقت مقذوفات غير محدّدة قصيرة المدى في الساعة 59ر2 صباحا (1759 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، و23ر3 صباحا بالتوقيت المحلي على التوالي بالقرب من منطقة يونج هينج بإقليم هام كيونج في اتجاه البحر الشرقي.

وأضافت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن الوضع "تحت السيطرة كثيرا للغاية" بعد الإطلاق الصاروخي الثالث لبيونج يانج في غضون أكثر من أسبوع.

وأضاف: "أنها صواريخ قصيرة المدى، ولم نتفق بشأنها مطلقا".

وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية، التي أجرت كذلك عدة تجارب نووية، من إطلاق صواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى.

والأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة سواحلها الشرقية، حسبما ذكر الجيش في سول.

وجاء ذلك بعد ٦ أيام من إطلاقها صاروخين باليستيين قصيري المدى فيما وصفته وسائل إعلام كورية شمالية رسمية بأنه رسالة تحذير إلى سول قبل تدريبات عسكرية أمريكية كورية جنوبية مشتركة مقررة في أغسطس.

ومن جانبها، استبعدت الولايات المتحدة مخاوف من أن ذلك الإطلاق الصاروخي يمكن أن يهدد خطط استئناف المفاوضات على مستوى العمل مع بيونج يانج حول برنامج أسلحتها النووية.