تأجيل وصول بن شرقي وأوناجم إلى القاهرة 48 ساعة جديدة

أعلن نادي الزمالك اليوم الأحد تأجيل عودة الثنائي المغربي للفريق الأول أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلي القاهرة لمدة 48 ساعة.

وذكر الزمالك عبر موقعه الألكتروني الرسمي اليوم أنه تقرر تأجيل وصول بن شرقي وأوناجم لمدة يومين، حيث كان من المنتظر وصولهما اليوم عبر ترانزيت في مدينة دبي الإماراتية.

أضاف الزمالك أن بعض الإجراءات حالت دون سفر الثنائي على أن يصلا بعد 48 ساعة بعد إتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب إجازه عيد الأضحي المبارك.

وكان الثنائي حصلا على راحة في بلادهما خلال فترة توقف النشاط الكروي بمصر في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة.

ويعسكر فريق الزمالك حاليا ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الفريق الأبيض مع المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الدوري المصري.

يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، متأخرا بفارق 18 نقطة خلف غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، الذي خاض 17 مباراة، علما بأن فريق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سوف يخصم منه ثلاث نقاط بنهاية الموسم الحالي، كعقوبة موقعة عليه بسبب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.