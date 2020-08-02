الأمن الجزائري يعلن تسلم عسكري متقاعد مطلوب من تركيا

كشفت مصالح الأمن الحزائري اليوم الأحد عن تسلمها رئيس أمانة رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح من تركيا.

وقالت مصالح الأمن، في بيان صحفي اليوم، إنه تم يوم الخميس الماضي استلام المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الذي ألقت السلطات التركية القبض عليه.

وأشارت إلى أن بونويرة سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري غدا الاثنين لمواجهة عدد من التهم ، من بينها استغلال منصبه في تكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن، وتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.

وقالت: "بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية تم يوم الخميس تسليم واستلام المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من بلده، والذي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري يوم الاثنين".