الصين ترسل فريقا طبيا لهونج كونج للقيام باختبارات للكشف عن كورونا

ــ إصابات الفيروس فى جنوب إفريقيا تتجاوز نصف مليون حالة.. ولاية فيكتوريا الأسترالية تعلن حالة الكوارث.. والمغرب يتجه لاعتماد بروتوكول جديد لعلاج المصابين



ذكرت وكالة «رويترز» أن 7 من مسئولى الصحة الصينيين من المقرر أن يصلوا إلى هونج كونج، وذلك كأول أعضاء من فريق مؤلف من 60 شخصا سيجرى اختبارات على نطاق واسع للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19) فى المدينة مع استعداد المركز المالى العالمى لوقف موجة ثالثة من المرض.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس الأول، عن وصولهم المقرر. وسيساعد الفريق فى إعداد جزء من مركز مؤتمرات آسيا وورلد اكسبو كمنشأة لمرضى كوفيدــ19.

وتمثل هذه المبادرة أول مرة يساعد فيه مسئولو الصحة فى البر الرئيسى هونج كونج فى معركتها لاحتواء فيروس كورونا.

ويخشى بعض السكان المحليين من احتمال استغلال الصين ذلك كحجة لجمع عينات الحمض النووى لأغراض المراقبة.

من جهتها، قالت كارى لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، أمس الأول، إن المستعمرة البريطانية السابقة طلبت المساعدة من الحكومة المركزية بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بكورونا.

وأضافت أن الحكومة تدرس ما إذا كان يمكن إجراء اختبارات لكل الناس فى هونج كونج حسبما ذكرت محطة «أر.تى.إتش.كيه» المحلية.

وشهدت هونج كونج زيادة فى حالات الإصابة المنقولة محليا فى يوليو وطبقت سلسلة من التدابير المشددة بما فى ذلك قصر التجمعات على شخصين وفرض وضع كمامة فى كل الأماكن العامة المفتوحة.

وسجلت هونج كونج نحو3400 حالة إصابة بكورونا و33 حالة وفاة منذ يناير وهو أقل بكثير من مدن رئيسية أخرى فى العالم. ولكن حالات الإصابة اليومية الجديدة بكورونا أصبحت تتألف من 3 أرقام خلال الأحد عشر يوما الماضية.

كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى فى أول أغسطس بارتفاع عن 45 حالة تم تسجيلها قبل ذلك.

فى غضون ذلك، أظهر أحدث إحصاء لوكالة «رويترز»، أمس، أن أكثر من 17.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم كما أن 683767 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 154922 حالة وفاة و4 ملايين و637544 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة 93563 حالة وفاة ومليونى و707877 حالة إصابة.

وجاءت الهند فى المركز الثالث مسجلة 36511 حالة وفاة ومليونا و695988 حالة إصابة.

وحلت روسيا فى المركز الرابع مسجلة 14058 حالة وفاة و845443 حالة إصابة.

كما أظهر إحصاء لوكالة «رويترز» أن عدد حالات الوفاة فى أمريكا اللاتينية جراء فيروس كورونا تجاوز 200 ألف ليل أمس الأول، مما يؤكد وضع المنطقة كواحدة من البؤر العالمية للجائحة التى تضع الحكومات فى اختبار شديد الصعوبة.

وبخلاف الولايات المتحدة، سجلت البرازيل والمكسيك عددا أكبر من الوفيات جراء الفيروس مقارنة بأى دولة أخرى، وتمثلان معا حوالى 70% من حصيلة الوفيات فى المنطقة.

من جهتها، أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس، حالة الكوارث وفرضت حظر التجول خلال الليل فى العاصمة ملبورن فى إطار أشد قيود فرضتها حتى الآن على التنقل لاحتواء فيروس كورونا.

وأعادت ملبورن، ثانى أكبر مدينة فى أستراليا، بالفعل فرض أمر بقاء الناس فى منازلهم لمدة 6 أسابيع فى حين تبذل جهودا مضنية لكبح انتشار المرض بعد تسجيل أعداد قياسية للمصابين بفيروس كورونا الأسبوع الماضى.

وسجلت فيكتوريا، ثانى أكبر ولاية من حيث عدد السكان، أمس، 671 إصابة بكوفيدــ19، وهى واحدة من أعلى مستويات الإصابة بها، فضلا عن 7 وفيات. وقال مسئولون إن انتقال العدوى المجتمعية بأعداد كبيرة وعدم معرفة مصدر إصابة الحالات دفع الحكومة لفرض القيود الجديدة التى ستستمر لمدة 6 أسابيع.

وقال رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز فى مؤتمر صحفى أذاعه التلفزيون: «القواعد الحالية تجنبنا (وقوع) الآلاف من حالات الإصابة اليومية ثم دخول الآلاف إلى المستشفى والمزيد من المآسى... لكنها لا تنجح بالسرعة الكافية».

يأتى هذا فيما أعلنت وزارة الصحة فى جنوب إفريقيا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد، تجاوز نصف مليون، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 8 آلاف حالة وفاة.

وبحسب وزارة الصحة، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة فى البلاد 503290 إصابة، والوفيات 8513 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تعافى أكثر من 342 ألف شخص من المرض، فضلا عن إجراء الأطباء فى جنوب إفريقيا أكثر من 3 ملايين فحص للفيروس.

وكانت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اعتبرت، أمس الأول، أن الوباء سيستمر «طويلا»، مشيرة إلى أنه لا يزال يمثل «حالة طارئة على نطاق دولى».

بدوره، يتجه المغرب إلى اعتماد بروتوكول علاجى جديد للمصابين بفيروس كورونا، من خلال استبعاد الحالات المستقرة من المستشفيات، والإبقاء على الحالات الحرجة فقط داخل المراكز الطبية، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.