إندونيسيا تسجل 37 ألفا و284 إصابة و1808 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 37 ألفا و284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيانات فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و409 آلاف و658 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 94 ألفا و119 حالة وفاة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

كما أشارت البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد ارتفع إلى مليونين و770 ألفا و92 شخصا بعد تسجيل 39 ألفا و372 حالة.