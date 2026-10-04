 الزمالك راحة من التدريبات 24 ساعة بعد الخسارة أمام الشرقية إنبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك راحة من التدريبات 24 ساعة بعد الخسارة أمام الشرقية إنبي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 11:26 م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين، عقب خوض ودية الشرقية إنبي مساء اليوم، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء الثلاثاء المقبل على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباريات كأس عاصمة مصر ومسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 أكتوبر الجاري، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.


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