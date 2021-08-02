سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمباراته النارية المرتقبة التي ستجمعه بمنتخب ألمانيا غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن دور الثمانية من منافسات أولمبياد طوكيو.

ونجح منتخب اليد في التأهل لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو بعد تحقيقه الفوز عن المجموعة الثانية، بعد احتلال المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وتشهد منافسات دور الثمانية مواجهات نارية تجمع منتخب فرنسا أمام البحرين، في المقابل تواجه السويد نظيرتها إسبانيا، على أن تلعب الدنمارك ضد النرويج.

وترصد الشروق لمتابعيها تاريخ مشاركات منتخب اليد في دورات الألعاب الأوليمبية وذلك قبل مواجهة ألمانيا في أولمبياد طوكيو....

** المشاركة في أولمبياد طوكيو هي السابعة لمنتخب اليد في تاريخ الأولمبياد مذ بدايتها فى برلين 1936.

** خاض منتخب مصر حتى الآن 41 مباراة استطاع تحقيق الفوز فى 13 منها وتعادل فى 3 مباريات و تلقى هزيمة فى 25 مباراة.

** منتخب مصر احرز 999 هدف وسكنت شباكه 1035 هدف

**تعتبر أولمبياد سيدنى 2000 الألعاب التى شهدت أكثر أهداف للمنتخب المصرى حيث خاض منتخب مصر 8 لقاءات احرز 197 هدف من ثمانى مباريات واحتل المركز السابع فى تلك البطولة من 4 مباريات فوز و 4 مباريات هزيمة

** تعتبر دورة الالعاب الحاليه طوكيو الابرز فى مشاركات منتخب مصر لكرة اليد من حيث ترتيب المجموعة و التأهل لدور الثمانية حيث الفوز فى أربع مباريات و التأهل ثانى المجموعة لأول مرة.

** دورة برشلونة جاء ترتيب منتخب مصر سادس المجموعة الثانية ب 5 هزائم.

** دورة اتلانتا جاء ترتيب منتخب مصر ثالث المجموعة الثانية ب3 فوز و 2 هزيمة

** دورة سيدنى جاء ترتيب منتخب مصر رابع المجموعة الأولى ب 3 فوز و 2 هزيمة

** دورة اثينا جاء ترتيب منتخب مصر سادس المجموعة الثانية ب 5 هزيمة

** دورة بكين جاء ترتيب منتخب مصر خامس المجموعة الثانية ب 2 تعادل و 3 هزيمة

** دورة ريو احتل منتخب مصر المركز الخامس للمجموعة الثانية فوز و تعادل وثلاث هزائم

** دورة طوكيو المجموعة الثانية حتى الآن 4 ؤفوز و هزيمة واحدة