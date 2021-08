تجددت المظاهرات المناهضة للمرشد الأعلى لإيران على خامنئي، بتجمّع حشود من المواطنين في منطقتين، هما تقاطع وليعصر والمسرح في العاصمة الإيرانية طهران.

ووفقا لمقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هتف المحتجون بشعارات منها: "الموت للديكتاتور" و"البلاد تخلو من المياه والضغوط تتزايد".

في المقابل، أطلقت القوات الأمنية الإيرانية، اليوم الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين بهدف تفريقهم من أمام ساحة مسرح طهران، بحسب قناة "العربية".

* تظاهرات ممتدة

بدأت الاحتجاجات منذ أيام في العاصمة الإيرانية طهران للمطالبة بإسقاط النظام، حيث تحوّل الاحتفال بفوز فريق محلي لكرة القدم ليل الجمعة، في طهران وعدة مدن، إلى مسرح لمظاهرات عارمة ضد النظام الإيرانيّ، لتواصل الاحتجاجات التي بدأت قبل 15 يوما في محافظة خوزستان.

كما ردد المتظاهرون في ساحة المسرح بطهران حينها شعارات مناهضة للنظام ومنددة بـ"المجازر المستمرة" وبأزمة "شح المياه".

وشهدت محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية، على مدى الأسابيع الماضية موجة احتجاجات عارمة ضد النظام ومرشده علي خامنئي، بسبب أزمة شح المياه والسياسات العنصرية ضد السكان العرب الذين يتراوح عددهم قرابة 5 ملايين نسمة في المحافظة.

كما تضامنت العديد من المدن الإيرانية مع المحتجين العرب، وانطلقت احتجاجات داعمة لهم في مدن طهران وبوشهر ولورستان وبجنورد وتبريز وغيرها، فيما واجهت السلطات تلك الاحتجاجات بحملة أمنية شديدة.

وقُتل في محافظة خوزستان 10 أشخاص على الأقل، فيما اعترفت السلطات بمقتل أربعة فقط، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المحتجين وقتها أكثر من 171 شخصا، وفقا لمصادر حقوقية

* قطع الإنترنت

أكدت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، أن السلطات في إيران عطلت الإنترنت عندما اندلعت احتجاجات نقص المياه في الأهواز، جنوب غرب البلاد فيما يمثل انتهاكا خطيرا للحق في حرية التعبير.

وأضافت أن السلطات في إيران لها سجل مروع في استخدام قطع الإنترنت للتعتيم على استخدامها للقوة المميتة وغير المشروعة.

يأتي ذلك فيما دعت الزعيمة الإيرانية المعارضة مريم رجوي، زعيمة "منظمة مجاهدي خلق" الإيرانية، يوم أمس السبت، الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تعطيل النت في إيران.

واعتبرت رجوي، عبر حسابها على تويتر، أن المرشد خامنئي يريد منع انضمام أصوات المواطنين المنتفضين معا وإيصالها للعالم، من خلال قطع الإنترنت، بحسب قناة "العربية".

* الأحوزا شرارة التظاهرات

يشار إلى أن متظاهرو طهران حاليا انضموا إلى الاحتجاجات التي أطلقها الأحواز والتي انتقلت إلى المحافظات الأخرى على مستوى إيران.

وتشهد منطقة الأحواز منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات بسبب نقص المياه، تخللتها اشتباكات مع الشرطة، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المحتجين.

والأحواز هم عرب إيران ويمثلون أكبر مجتمع عربي في البلاد متمركزين في محافظة خوزستان الواقعة غرب إيران على الحدود مع العراق.

* الخارجية الأمريكية.. تقارير عن مقتل متظاهرين

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه: "اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران بعد أن نشبت بسبب نقص المياه – جراء الجفاف وسوء الإدارة الحكومية والإهمال – في مقاطعة خوزستان، وباتت تنتشر الآن عبر مدن مختلفة، بما فيها طهران وكرج وتبريز. لا يسلط الشعب الإيراني الضوء حاليا على احتياجاته التي لا تتم تلبيتها فحسب، بل أيضا على تطلعاته غير المحققة لناحية احترام حقوق الإنسان، وهي حقوق يستحقها الجميع في مختلف أنحاء العالم".

وتابعت: "يتمتع الشعب الإيراني بالحق في التعبير عن إحباطه ومحاسبة حكومته، ولكن وصلتنا تقارير مقلقة عن إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل العديد منهم. نحن ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وندعم حق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم بدون خوف من العنف والاعتقال على يد قوات الأمن. ونحن نراقب أيضا التقارير التي تتحدث عن تباطؤ في الإنترنت في المنطقة".

وأضافت: "نحث الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بحرية، بما في ذلك عبر الإنترنت"، بحسب شبكة" سي إن إن" الأمريكية.

#Iran -In solidarity with the Khuzestan uprising, a large crowd of the people of Tehran gathered and demonstrated in front of the City’s Theater in Tehran Valiasr Square, chanting, "From Khuzestan to Tehran, unity, unity," and "death to the dictator." pic.twitter.com/J68KvKkiNC